В Киеве будут еще одни зимние каникулы для школьников: что известно

Дополнительные каникулы для школьников были предусмотрены в школах Киева для первоклассников. Ученики будут отдыхать одну неделю, с 19 по 25 февраля 2024 года.

Стоит отметить, что школы могут самостоятельно определять даты каникул в рамках учебного года. Обычные зимние каникулы в большинстве школ длились с 23 декабря по 8 января - школьники имели возможность отдохнуть две недели. Следующие каникулы запланированы на конец марта - весенние, которые также будут длиться одну неделю.

Кстати, дополнительную неделю каникул в феврале получат также школьники, которые учатся по другой структуре учебного года - в три семестра. Еще одни каникулы зимой обычно на усмотрение администрации школ.

Также стоит дополнить, что учебный год 2023/2024 будет длиться с 1 сентября до 28 июня. НМТ запланирован на период с 19 мая до 19 июля. Абитуриенты будут проходить тест за один день - все четыре предмета.