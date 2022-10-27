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В Киеве 5-летнюю девочку держали взаперти с кучей собак: по квартире носятся тараканы

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Київ, Четверг 27 октября 2022 13:14
В Киеве 5-летнюю девочку держали взаперти с кучей собак: по квартире носятся тараканы В Киеве ребенка держали взаперти с кучей животных (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве сотрудники ювенальной полиции вместе с соцработниками обнаружили 5-летнюю девочку, которую родные держали в жутких условиях в одном помещении с 10 собаками.

Об этом сообщили в Национальной полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что маленькая девочка практически не выходила на улицу и почти все время находилась в неприспособленных для жизни условиях вместе с 10 собаками.

В полицию Киева поступило сообщение о ребенке, который находится в условиях, угрожающих для ее здоровья и жизни. Сотрудники службы по делам детей и ювенальные полицейские прибыли по указанному адресу для проверки.

Соседи сообщили, что в квартире проживает 46-летняя женщина с совершеннолетним сыном и 5-летней девочкой.

Ребенка из квартиры практически не выводят, девочка живет в полной изоляции, в антисанитарных условиях - в одном помещении с 10 собаками, которых также не выводят на улицу. В квартире обнаружили жуткие условия - везде грязь, разбросаны вещи, бегают тараканы.

В Киеве 5-летнюю девочку держали взаперти с кучей собак: по квартире носятся тараканыВ Киеве 5-летнюю девочку держали взаперти с кучей собак: по квартире носятся тараканы

Фото: Нацполиция

Девочку изъяли из семьи и передали медикам - сейчас она проходит медицинское обследование. Дальнейшую ее судьбу будут решать социальные службы. Животных тоже изъяли и передали зооволонтерам.

По данному факту завели криминальное производство по ст. 166 Криминального кодекса Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Сейчас ведется расследование и санкции статьи предусматривают для матери наказание в виде ограничения свободы (или лишения свободы) на срок от 2 до 5 лет.

В Киеве 5-летнюю девочку держали взаперти с кучей собак: по квартире носятся тараканыВ Киеве 5-летнюю девочку держали взаперти с кучей собак: по квартире носятся тараканыФото: Нацполиция

Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве школьник издевался над одноклассником и едва не отравил его антисептиком.

Также мы сообщали о 7-летнем мальчике, который прожил почти полгода без родителей в оккупации в Харьковской области.

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