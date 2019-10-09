У Києві мешканці жорстко покарали п'яну злодійку (відео)

У Києві жителі вирішили самі влаштувати самосуд над нахабною злодійкою в магазині. Люди вирішили провчити нечесну жінку, яка, до того ж, була напідпитку. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Інцидент стався в супермаркеті "Червоний маркет", який знаходиться на Троєщині. У ролику показали, як жінку виштовхали з магазину, в кишенях вона ховала вкрадений товар. Допомагали продавцям і покупці, показуючи, де злодійка сховала дрібні предмети. Зазначимо, що продавці застосували силу проти злодійки, вони кілька разів вдарили її по голові і відразу після цього виштовхали на вулицю.

У коментарях до відео користувачі мережі відреагували інцидент. Більшість українців погодилася з діями продавця і зазначила, що треба було навіть більше провчити не чисту на руку жінку.

Я не продавець, але за крадіжку товару в магазині садив би на 5 років з обов'язком поповнити всю втрату за 1 рік. Як цих продавців, особливо в супермаркетах, вони дістали.

Іноді по іншому людям не доходить, підтримую!

Ну, за законом вона не мала права розпускати руки. Потрібно було викликати поліцію. Нехай вони розбираються.

Скріншот коментарів (facebook.com/watch)