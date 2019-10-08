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Українці назвали джерела додаткового доходу на пенсії

Новини » Економіка    08.10.2019 - 22:10
Українці назвали джерела додаткового доходу на пенсії
Фото: пенсіонери (РБК-Україна)

Найпопулярнішим варіантом громадяни вважають роботу на пенсії

Тільки українців (8%) розраховують на те, що зможуть гідно прожити на державну пенсію, а 79% вважають, що пенсії буде недостатньо. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Українці назвали джерела додаткового доходу на пенсії

rb.com.ua

Основною стратегією виживання, що дозволяє подолати розрив між потребою жити гідно і можливостями, які для цього надає розмір державної пенсії, більша частина жителів України назвали продовження роботи на пенсії (38%).

Далі з великим відривом слідують допомога дітей (11%), накопичувальна пенсія (8%), здача в оренду нерухомості (5%), депозит або інші фінансові можливості (5%), доходи від власного бізнесу (3%) і ряд інших, частота згадування яких знаходиться в рамках статистичної похибки.

Українці назвали джерела додаткового доходу на пенсії

rb.com.ua

Опитування проводилося 7-16 вересня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у вересні 2019 року українці вважають, що розмір пенсії в Україні повинен становити 11041 грн, щоб її вистачало для задоволення всіх фінансових потреб.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у вересні 2019 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих, становив 19275 грн.

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