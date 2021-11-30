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У Києві жителі будинків отримують платіжки за домофони, яких немає: по тисячі з квартири

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 17:43
У Києві жителі будинків отримують платіжки за домофони, яких немає: по тисячі з квартири Кияни отримують платіжки за домофони, яких ніколи не було (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в листопаді 2021 року жителі деяких будинків отримали несподівані платіжки. Зокрема, у них було вказано борг у розмірі майже тисячі гривень.

Так, квитанції надходили від ТОВ "Домофон Плюс", пише "УНІАН".

Мешканцям будинків у Подільському районі було нараховано тисячу гривень за використання домофону, якого в будинках немає.

За словами мешканця одного з будинків, домофон останнього разу встановлювали п'ять років тому.

"Оскільки район не дуже благополучний, завжди знайдуться ті, хто захоче вломитися в під'їзд, і наявність домофону їм не завадить. Були ситуації, коли навіть двері вибивали. Але двері в парадне залишаються відчиненими", розповів він.

У Києві жителі будинків отримують платіжки за домофони, яких немає: по тисячі з квартириУ Києві на мешканців одного з будинків наклали заборгованість (unian)

Тому мешканці дивуються, що через стільки років прийшли платіжки на оплату того, чого немає вже багато років.

Окрім того, комунальники сказали писати скарги на електронну адресу, яка вказана на платіжці. Також важливо в таких листах вказувати протягом якого часу в будинку немає домофона і вимагати анулювати такий борг.

У Києві жителі будинків отримують платіжки за домофони, яких немає: по тисячі з квартириЗразок заяви для списання боргу (unian)

Однак, на скарги ніхто не відповідав, тому мешканці не знають, чи списали їм борг.

"Нас запевнили, що домофона найближчим часом так і не буде, хоча ініціатива встановити його знову від мешканців виходила", - додала киянка.

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли про зміну платіжок за комуналку.

Також ми писали, що українці почали отримувати нові "платіжки" зі штрафами.

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