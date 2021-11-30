У Києві жителі будинків отримують платіжки за домофони, яких немає: по тисячі з квартири

У Києві в листопаді 2021 року жителі деяких будинків отримали несподівані платіжки. Зокрема, у них було вказано борг у розмірі майже тисячі гривень.

Мешканцям будинків у Подільському районі було нараховано тисячу гривень за використання домофону, якого в будинках немає.

За словами мешканця одного з будинків, домофон останнього разу встановлювали п'ять років тому.

"Оскільки район не дуже благополучний, завжди знайдуться ті, хто захоче вломитися в під'їзд, і наявність домофону їм не завадить. Були ситуації, коли навіть двері вибивали. Але двері в парадне залишаються відчиненими", розповів він.

У Києві на мешканців одного з будинків наклали заборгованість (unian)

Тому мешканці дивуються, що через стільки років прийшли платіжки на оплату того, чого немає вже багато років.

Окрім того, комунальники сказали писати скарги на електронну адресу, яка вказана на платіжці. Також важливо в таких листах вказувати протягом якого часу в будинку немає домофона і вимагати анулювати такий борг.

Зразок заяви для списання боргу (unian)

Однак, на скарги ніхто не відповідав, тому мешканці не знають, чи списали їм борг.

"Нас запевнили, що домофона найближчим часом так і не буде, хоча ініціатива встановити його знову від мешканців виходила", - додала киянка.