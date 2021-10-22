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Українцям розповіли про зміну платіжок за комуналку: буде новий формат

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П'ятниця 22 жовтня 2021 19:33
Українцям розповіли про зміну платіжок за комуналку: буде новий формат Фото: в Україні введуть нові платіжки (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

В Україні прийняли закон про енергетичну ефективність, в якому прописані основи енергоаудиту, порядок та особливості його здійснення, популяризація та стимулювання підвищення рівня енергоефективності серед споживачів. Передбачається також зміна формату платіжок за комунальні послуги.

Народні депутати підтримали законопроект № 4507 за основу ще в березні, а на вчорашній сесії - в цілому, вказується на сайті Верховної Ради.

Як вказується в пояснювальній записці до документа, нововведення, серед іншого, визначає підходи до формування стратегії забезпечення енергетичної ефективності будівель, покликане стимулювати енергоефективність у сфері теплопостачання, визначає основні принципи здійснення енергосервісу, встановлює вимоги до екодизайну продуктів, пов'язаних зі споживанням енергії.

Одним зі способів підвищення енергоефективності буде оновлення формату платіжки за комуналку - в них вказуватимуть нові дані.

Міністерство енергетики вважає, що такі платіжки допоможуть впровадити інструменти державної підтримки у сфері енергоефективності, розповіли в прес-службі відомства.

"Для об'єктивного інформування населення та ефективного впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги", - заявила заступник міністра Юлія Підкоморна.

Вона зазначила, що платіжка міститиме детальну інформацію щодо споживання енергії.

"Зокрема, порівняння поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії", - говорить чиновник.

Очікується, що підвищення енергоефективності дозволить українцям заощадити кошти і скоротити споживання ресурсів. А це, в підсумку, допоможе запобігти змінам клімату.

Також тепер вводиться відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергоефективності.

В рамках виконання прийнятого закону створюються основи для підвищення енергоефективності бюджетної сфери та промисловості. Великі підприємства зобов'язують впровадити систему енергоменеджменту або раз на 4 роки проводити енергоаудит. А органи державної влади та місцевого самоврядування повинні будуть купувати виключно енергоефективні обладнання та приміщення.

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