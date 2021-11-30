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В Киеве жители домов получают платежки за домофоны, которых нет: по тысяче из квартиры

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 17:43
В Киеве жители домов получают платежки за домофоны, которых нет: по тысяче из квартиры Киевляне получают платежки за домофоны, которых никогда не было (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в ноябре 2021 года жители некоторых домов получили неожиданные платежки. В частности, у них был указан долг в размере почти тысячи гривен.

Так, квитанции поступали от ООО "Домофон Плюс", пишет "УНИАН".

Жителям домов в Подольском районе было начислено тысячу гривен за использование домофона, которого в домах нет.

По словам жителя одного из домов, домофон последний раз устанавливали пять лет назад.

"Поскольку район не очень благополучный, всегда найдутся те, кто захочет вломиться в подъезд, и наличие домофона им не помешает. Были ситуации, когда даже дверь выбивали. Но дверь в парадное остается открытой", рассказал он.

В Киеве жители домов получают платежки за домофоны, которых нет: по тысяче из квартирыВ Киеве на жильцов одного из домов наложили задолженность (unian)

Поэтому жильцы удивляются, что через столько лет пришли платежки на оплату того, чего нет уже много лет.

Кроме того, коммунальщики сказали писать жалобы на электронный адрес, который указан на платежке. Также важно в таких письмах указывать в течение какого времени в доме нет домофона и требовать аннулировать такой долг.

В Киеве жители домов получают платежки за домофоны, которых нет: по тысяче из квартирыОбразец заявления для списания долга (unian)

Однако, на жалобы никто не отвечал, поэтому жители не знают, списали ли им долг.

"Нас заверили, что домофона в ближайшее время так и не будет, хотя инициатива установить его снова от жильцов исходила", - добавила киевлянка.

Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали об изменении платежек за коммуналку.

Также мы писали, что украинцы начали получать новые платежки со штрафами.

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