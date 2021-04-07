Кур'єр Glovo вирубив перехожого одним ударом і втік: відео НП в Києві

У Києві сталася бійка між кур'єром служби доставки Glovo і невідомим чоловіком. Закінчилося все тим, що чоловік опинився на підлозі, а "гловер" втік.

Інцидент стався поруч з рестораном McDonald's на Святошино, де "гловер", ймовірно, забирав у цей час замовлення.

Оскільки відео неповне, то зрозуміти причину, чому словесна перепалка перейшла в рукоприкладство - складно.

"Один удар і ти Бігмак. Бійка кур'єра Glovo з перехожим сталася сьогодні біля McDonald's на Святошин. Причини інциденту поки незрозумілі, але зрозуміло, що з цими кур'єрами варто бути обережними - вирубують з одного удару", - йдеться в повідомленні.

Після удару в голову чоловік досить міцної статури залишився лежати на землі, а кур'єр сів на свій мопед і втік. Тим часом на допомогу постраждалому поспішили випадкові перехожі.

Оскільки відео містить сцени насильства, радимо подивитися за посиланням. Обережно, 18+.