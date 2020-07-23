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У Києві жінка на Mercedes їздила по тротуару і збила велосипедиста (відео)

Київ, Четвер 23 липня 2020 18:36
У Києві жінка на Mercedes їздила по тротуару і збила велосипедиста (відео)
У Києві жінка-водій збила велосипедиста (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві автохамка збила велокур'єра і намагалася переїхати велосипед

У Києві жінка за кермом авто скоїла наїзд на велосипедиста прямо на тротуарі. Інцидент стався вдень 23 липня на вулиці Велика Васильківська, 65, недалеко від станції метро "Олімпійська".

Відео з місця опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Зазначається, що жінка-водій Mercedes (номерні знаки AA2554KP) спочатку проігнорувала правила дорожнього руху і рухалася по тротуару, де збила велокур'єра.

На кадрах видно, як перед колесами машини лежить велосипед, а хлопець - працівник служби доставки - обурюється і хоче сфотографувати автохамку.

"Мало того, що по тротуару, так ще і збили...", - чути слова перехожих.

В цей час водій вирішила "злякати" велосипедиста і на мить натиснула на педаль газу. Кур'єр, прибравши свій смартфон, поспішив підняти байк та відсунути від машини в бік.

Відео: У Києві автохамка збила велосипедиста на тротуарі

У мережі розгорнулися гарячі суперечки про те, чи має право водій заїжджати на тротуар і паркувати авто та їздити там взагалі. Інші зазначають, що на ролику не показаний момент наїзду на велосипедиста, а тільки картина вже постфактум. Треті взагалі іронізують над інцидентом.

У Києві жінка на Mercedes їздила по тротуару і збила велосипедиста (відео)У Києві жінка на Mercedes їздила по тротуару і збила велосипедиста (відео)У Києві жінка на Mercedes їздила по тротуару і збила велосипедиста (відео)У Києві жінка на Mercedes їздила по тротуару і збила велосипедиста (відео)У Києві жінка на Mercedes їздила по тротуару і збила велосипедиста (відео)

Фото: скрін коментарів facebook.com/KyivOperativ

Раніше повідомлялося, що у київському парку хулігани понівечили припарковані велосипеди, і мережа прийшла в лють.

Нагадаємо, що вчора у Харкові поліцейські врізалися в "швидку" з пацієнтом.

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