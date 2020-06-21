У Києві зелену зону перетворили на звалище сміття

У Києві територію між двома озерами засипали сміттям
У Києві на Осокорках територію між двома озерами Небреж і Тагле, яку хочуть зробити ландшафтним заказником, перетворили на звалище для сміття. Люди там викидають гнилі овочі і фрукти разом з коробками.
Територія, з якої роблять звалище, є зоною охоронюваних ландшафтів. Про це розповів Євген Василенко на своїй сторінці в Facebook.
Він також опублікував відповідні фотографії, які вразили користувачів мережі.
У Києві мальовничу територію перетворили на смітник (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)
"Озера на Осокорках – територія, яку намагаються зробити ландшафтним заповідником. Територія, яка є зоною охоронюваних ландшафтів. Гори сміття тільки збільшуються. Ось, наприклад, викидають з машини прострочені овочі-фрукти разом з упаковуванням", – написав Василенко.
У Києві мальовничу територію перетворили на смітник (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)
На запитання в мережі, чи викликав він поліцію, Євген відповів, що ні, оскільки у нього не було на це часу.
У Києві мальовничу територію перетворили на смітник (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)
Ось як на викид сміття відреагували в мережі.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, у Києві біля метро "Харківська" утворилося справжнє звалище, яке залишили продавці.
Раніше повідомлялося про те, що узбережжі Криму повністю потонув у смітті.
Автор: Роман Мирончук