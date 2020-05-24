У Києві запрацював транспорт: куди їдуть пасажири і що змінилося за час карантину

Карантин у Києві - у столиці запрацював транспорт

Транспорт у столиці запрацював 23 травня

Транспорт у Києві вже розвозить городян в різні куточки столиці. 23 травня з 12:00 проїзд був дозволений без спецперепусток, хоча навіть сьогодні далеко не всі водії про це знають.

Киян перевозять в нових умовах і, напевно, цікаво дізнатися, куди їдуть люди і які зміни відбулися за час карантину. Більш детально розповіли кореспонденти видання "Сьогодні".

"Наш начальник вранці сказав, що начебто обмеження поки залишаються в силі, тому пускати буду тільки по пропуску", - прокоментував кондуктор автобуса №118.

Однак є й інша категорія водіїв. Їм на пропуск байдуже. Головне, щоб у масках. "Два місяці просиділи без роботи, а сьогодні у нас і пасажирів репетиція нормального життя. Пускати буду тільки тих, хто в масках. Не хочеться, щоб за таке порушення оштрафували", - сказав водій маршрутки.

За словами маршрутників, далеко не всі жителі Києва знають, що транспорт ходить, тому пасажирів не дуже багато. За 7 хвилин і в одну і в другу маршрутку зайшли не більше, ніж по 10 чоловік.

Крім того, через карантин виникла проблема. Виявляється, багато хто з водіїв вже не планує повертатися на маршрути, оскільки під час обмежень вони знайшли іншу роботу.

У трамваях на лівому березі пасажирів було побільше. Проїзд все ще залишається тим же. Пасажири розплачуються і їдуть по своїх справах. "Поруч з моїм будинком немає великого магазину, де ціни, все-таки, нижче. Планую закупити продуктів на тиждень, нести в руках повну сумку важко, тому і їду в великий маркет, щоб й назад на трамваї повернутися", - розповів один з пенсіонерів.

Нагадаємо, столиця України давно готувалася відновити перевезення в громадському транспорті у звичайному режимі. Після 22 травня пасажири, водії та кондуктори повинні бути в захисних масках, контролювати дотримання протиепідемічних заходів буде поліція і муніципальна варта.

Разом з тим, Київ не планує підвищувати вартість проїзду у комунальному громадському транспорті.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарина Яновська