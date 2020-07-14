У "Слузі народу" оцінили ідею прем'єра створити 500 тисяч робочих місць

Фото: Дмитро Наталуха (РБК-Україна)

Кабмін повинен реалізувати озвучений план, інакше Україну чекає катастрофа

У "Слузі народу" сподіваються, що уряд має конкретний план для створення півмільйона робочих місць. В іншому випадку на Україну чекає значний відтік робочої сили.

Про це сказав в інтерв’ю РБК-Україна нардеп від "Слуги народу" і голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

За його словами, сама ініціатива створення робочих місць під час кризи правильна. Водночас, має бути чіткий план і реальна змога це реалізувати.

"Мені хочеться вірити, що у команди уряду цей план є. З того, що я бачив - в мене він викликає певний скепсис. Але щиро сподіваюсь, це я щось не побачив чи не дочитав, і що вони (уряд, - ред.) праві, тому що інакше - нас просто чекає катастрофа", - вважає Наталуха.

Нардеп зазначив, що у випадку, якщо робочі місця не будуть створені, громадяни просто поїдуть з України "тільки-но відкриються кордони".

"І байдуже, на яку роботу, якщо вона хоча б забезпечить 500-1000 доларів чи євро", - додав депутат.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряд працює над створенням 500 тисяч робочих місць.

В інтерв’ю РБК-Україна Шмигаль розповів, що українцям пропонуватимуть роботу на період карантину з оплатою праці до 8 тисяч гривень.