У Києві записують дітей у перші класи: як подати документи

З 2 травня школи Києва розпочали прийом до перших класів. Зокрема, цьогоріч вступ було спрощено.
Які необхідно подати документи, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Так, до 31 травня триватиме прийом дітей, які мають першочергове право зарахування до закладів освіти, а саме пільгові категорії та ті, хто прописаний в межах обслуговування школи.
"Починаючи з першого червня заклади освіти розпочнуть прийом дітей на вільні місця в перші класи і цей процес триватиме до 23 серпня", - розповів Поворозник.
Також він зазначив, що наразі в багатьох школах понад 20% місць для першокласників залишаються вільними.
Він нагадав, що цьогоріч вступ до перших класів було спрощено. Через те, що від початку війни майже 80% столичних дошкільнят разом з батьками виїхали з Києва.
Цього року зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи.
Важливо, якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, то це не є підставою для відмови у зарахуванні.
Оригінали документів та медичну довідку обов'язково потрібно подати до 23 серпня 2022 року включно.
До того ж при зарахуванні до навчального закладу пріоритет надаватиметься тим дітям, що проживають на території обслуговування закладу, зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам, дітям, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та дітям працівників цих закладів.
Окрім того, до відкриття першого вересня у Києві будуть готуватися всі 425 шкіл.
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