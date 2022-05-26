У Києві записують дітей у перші класи: як подати документи

Так, до 31 травня триватиме прийом дітей, які мають першочергове право зарахування до закладів освіти, а саме пільгові категорії та ті, хто прописаний в межах обслуговування школи.

"Починаючи з першого червня заклади освіти розпочнуть прийом дітей на вільні місця в перші класи і цей процес триватиме до 23 серпня", - розповів Поворозник.

Також він зазначив, що наразі в багатьох школах понад 20% місць для першокласників залишаються вільними.

Які документи подати

Він нагадав, що цьогоріч вступ до перших класів було спрощено. Через те, що від початку війни майже 80% столичних дошкільнят разом з батьками виїхали з Києва.

Цього року зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи.

Важливо, якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, то це не є підставою для відмови у зарахуванні.

Оригінали документів та медичну довідку обов'язково потрібно подати до 23 серпня 2022 року включно.

До того ж при зарахуванні до навчального закладу пріоритет надаватиметься тим дітям, що проживають на території обслуговування закладу, зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам, дітям, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та дітям працівників цих закладів.

Окрім того, до відкриття першого вересня у Києві будуть готуватися всі 425 шкіл.