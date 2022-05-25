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Шкільні атестати стануть доступними в "Дії": відомі терміни

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Україна, Середа 25 травня 2022 18:58
Шкільні атестати стануть доступними в "Дії": відомі терміни
Автор: Антон Федорців

У "Дії" свідоцтва про загальну середню освіту випускників шкіл з'являться у 2023 році.

Про це заявив голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrinform TV.

Профільний парламентський комітет не відмовився від ідеї електронних шкільних атестатів. Однак, формування е-свідоцтва стане можливим у наступному році, адже депутати не встигли внести законодавчі зміни.

"Ми хотіли запустити електронний атестат в "Дії", але зараз фізично не встигаємо цього зробити, бо одночасно треба робити зміни по державних реєстрах і у законодавстві, щоб отримати доступи до реєстрів. Але наступного року, я думаю, ми зробимо, щоб документ про освіту був в електронному вигляді в "Дії", – заявив Бабак.

Також він підтвердив, що всі цьогорічні випускники отримають документи про освіту. Зокрема, і ті, хто вимушено став переселенцем через розв'язану РФ війну проти України.

Нагадаємо, що Міносвіти визначилося щодо можливості розпочати навчальний рік 1 вересня.

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