Коли починаються літні канікули і скільки відпочиватимуть школярі

Відповідно до закону України "Про освіту" тривалість навчального року завжди була 175 днів, але через війну в 2022-му році навчальний процес протікав не як зазвичай.

В Україні добігає кінця навчальний рік. Зовсім скоро школярі підуть на літні канікули.

У матеріалі Styler читайте, коли школярі підуть на канікули, і скільки вони відпочиватимуть.

Коли закінчиться навчальний рік в Україні

Не у всіх українських школах закінчать навчання 31 травня, як рекомендував МОН. Через російське вторгнення не у всіх областях діти змогли коректно закінчити навчання.

Тому школярі з різних областей України підуть на канікули в різний час

Школярі Київської області підуть на канікули за рекомендаціями МОН - з 1 червня 2022 року.

У Чернігові діти підуть відпочивати з 4 червня

У Херсоні діти закінчили навчання 30 квітня через окупацію міста росіянами

У Львівській області деякі школи йдуть на канікули в кінці травня, а інші в середині червня

У Черкаській області діти закінчать навчальний рік 27 травня

У Харкові діти навчаються в онлайн-форматі і навчальний рік для них закінчиться 3 червня

Що буде восени

Восени навчальний процес повинен відновитися в залежності від області. У деяких регіонах передбачається онлайн-навчання. Також планують відкрити дитячі садки в Києві.