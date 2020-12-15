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В Києві центральні станції метро закрили через повідомлення про мінування

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 15:08
В Києві центральні станції метро закрили через повідомлення про мінування
Фото: метро (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві закрили станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" через повідомлення про мінування. Станції метро закриті на вхід та вихід.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили у прес-службі, надійшов анонімний дзвінок про мінування.

"Станції метро "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадку зачинено на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні.

Пів години тому на сайті КМДА опублікували інформацію, що вищезгадані станції метро закрили лише на вхід. Причин не назвали, але повідомили про можливість виходу.

Зазначимо, на Майдані проходить акція протестів, в ході якої перекрили Хрещатик. Також між учасниками акції та правоохоронцями були сутички.

За даними РБК-Україна "швидка" забрала декількох постраждалих в ході протесту. Також правоохоронці повідомили, що з їх сторони постраждали 50 осіб.

Станом на зараз, ситуація на Майдані спокійна. Представники руху SaveФОП продовжують протестувати.

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