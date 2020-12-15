В Києві центральні станції метро закрили через повідомлення про мінування

У Києві закрили станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" через повідомлення про мінування. Станції метро закриті на вхід та вихід.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Як повідомили у прес-службі, надійшов анонімний дзвінок про мінування.
"Станції метро "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадку зачинено на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні.
Пів години тому на сайті КМДА опублікували інформацію, що вищезгадані станції метро закрили лише на вхід. Причин не назвали, але повідомили про можливість виходу.
Зазначимо, на Майдані проходить акція протестів, в ході якої перекрили Хрещатик. Також між учасниками акції та правоохоронцями були сутички.
За даними РБК-Україна "швидка" забрала декількох постраждалих в ході протесту. Також правоохоронці повідомили, що з їх сторони постраждали 50 осіб.
Станом на зараз, ситуація на Майдані спокійна. Представники руху SaveФОП продовжують протестувати.