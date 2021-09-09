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У Києві помітили незвичайний весільний кортеж (відео)

Автор: Роман Мирончук

На вулицях Києва помітили незвичайний весільний кортеж. Замість традиційних лімузинів і люксових авто молодята вибрали червоні вантажівки.

Відео такого креативу опублікував Telegram-канал "Великий Київ".

На ньому видно, що на перехрестя виїжджають два червоних вантажних автомобіля. При цьому на кузовах видно величезні написи "наречений" і "наречена". Кабіни авто теж прикрашені стрічками і кульками.

Нагадаємо, Тіна Кароль потрапила в скандал через свої сценічні вбрання під час виступу на весіллі. Відому українську співачку попросили не надягати темні наряди на свято, але вона не послухала і була на сцені разом зі своєю командою в темному.

При цьому співачку попереджали за три місяці до заходу. Організатор весілля була дуже засмучена з цього приводу.

Ми також писали про те, що український призер Олімпіади 2020 з боксу Олександр Хижняк одружився на своїй дівчині Тетяні Шестаковій.

Кохана спортсмена три роки тому закінчила Вищу школу економіки в польському Бидгощі. Дівчина вивчала туризм і готельний бізнес. У 2020 році вона почала навчатися у Полтавському педагогічному університеті імені Короленка - на філологію та журналістику.

Вона також, як і Олександр захоплюється спортом, про що свідчать її фотографії в соцмережах.

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Київ