У Києві помітили неадеквата з пістолетом на Porshe (відео)

У Києві чоловік на Porsche розгулював з пістолетом
У Києві на Оболонській набережній помітили неадекватного чоловіка, який мав при собі пістолет. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Інцидент стався недалеко від посольства Кувейту.
"Нічого такого, просто дуже "рівний" хлопець на Porsche (№ AA3322PO) спочатку на швидкості протер брівку, а потім з пістолетом в руках пішов дивитися, хто там образив його колеса. Оболонська набережна, 19 (поруч з навчальним закладом та посольством Кувейту)", - сказано в повідомленні.
У ролику показано, як чоловік виходить з автомобіля, за допомогою пістолета, який видно всім, він перевіряє колеса машини.
У Києві чоловік на Porshe вирішив перевірити колеса авто (Київ Оперативний)
Українці в коментарях обурилися тим, що відбувається серед білого дня.
Скріншот коментарів (Facebook)