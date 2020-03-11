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У Києві помітили неадеквата з пістолетом на Porshe (відео)

STYLERЖиття    11.03.2020 - 19:21
У Києві помітили неадеквата з пістолетом на Porshe (відео)
У Києві чоловік з пістолетом налякав перехожих (Колаж РБК-Україна)

У Києві чоловік на Porsche розгулював з пістолетом

У Києві на Оболонській набережній помітили неадекватного чоловіка, який мав при собі пістолет. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Інцидент стався недалеко від посольства Кувейту.

"Нічого такого, просто дуже "рівний" хлопець на Porsche (№ AA3322PO) спочатку на швидкості протер брівку, а потім з пістолетом в руках пішов дивитися, хто там образив його колеса. Оболонська набережна, 19 (поруч з навчальним закладом та посольством Кувейту)", - сказано в повідомленні.

У ролику показано, як чоловік виходить з автомобіля, за допомогою пістолета, який видно всім, він перевіряє колеса машини.

У Києві чоловік на Porshe вирішив перевірити колеса авто (Київ Оперативний)

Українці в коментарях обурилися тим, що відбувається серед білого дня.

  • Боже, яка дичинf їздить по місту.
  • Дзвінок в поліцію, що невідома особа на такому-то автомобілі викликає підозру перебування в алкогольному чи наркотичному стані та з предметом, схожим на зброю, плюс це відео - вісь правильний алгоритм дій автора даного відео.
  • Ще не всі методи використав!Підкажіть йому хтось,що треба подзвонити впливовим друзям,щоб на місці розібратись з бордюром і отримати від нього компенсацію,бо від вбитого з пікаля нічого не отримає.

У Києві помітили неадеквата з пістолетом на Porshe (відео)Скріншот коментарів (Facebook)

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