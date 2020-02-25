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У київському ТЦ неадекват-шанувальник "русского мира" влаштував дебош (відео)

STYLERЖиття    25.02.2020 - 10:27
У київському ТЦ неадекват-шанувальник "русского мира" влаштував дебош (відео)
У київському ТЦ помітили шанувальника "русского мира" (Колаж РБК-Україна)

В одному з київських торгових центрів розгулював шанувальник "русского мира"

У київському торговому центрі "Гулівер" помітили неадекватного чоловіка. Інцидент стався в супермаркеті "Сільпо", який знаходиться в цьому ТЦ. Шанувальник "русского мира" кричав на весь голос: "Росія, вперед". Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook та опублікували відео.

У ролику показано, як буйного чоловіка намагаються втихомирити перехожі в супермаркеті, він виривається з їхніх рук і продовжує кричати привітання Росії.

"Схоже, що цей чувак, який зображений на відео - це той Андрюха, якого кликав оголений чувак на Голосіївському проспекті", - підписали відеоролик в мережі.

В київському ТЦ помітили неадекватну (Київ Оперативний)

Українці відреагували на чоловіка в ТЦ в коментарях і висловили свою думку.

  • Видно добре гепнувся з турніка і радянській армії. А взагалі, які не чемні люди, не дали людині висловити власну думку до кінця. Може людина хотіла сказати—"Росія вперед ногами», або "Росія вперед на мій кулак" (він же так кулак виставляв, співуче пропонував наштирхнутися)?)))) Ну що за звичка перебивати людину?)))
  • Трошечки країну переплутав. Депортуйте нещасного, бачите як йому тут погано організм потребує російського повітря.
  • Ватничек загубився, як завжди. За поребрик.

У київському ТЦ неадекват-шанувальник &quot;русского мира&quot; влаштував дебош (відео)Скріншот коментарів

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