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В Киеве заметили неадеквата с пистолетом на Porshe (видео)

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 19:21
В Киеве заметили неадеквата с пистолетом на Porshe (видео)
В Киеве мужчина с пистолетом напугал прохожих (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве мужчина на Porsche разгуливал с пистолетом

В Киеве на Оболонской набережной заметили неадекватного мужчину, который имел при себе пистолет. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook. Инцидент произошел недалеко от посольства Кувейта.

"Ничего такого, просто очень "ровный" парень на Porsche (№ AA3322PO) сначала на скорости протер бровку, а затем с пистолетом в руках пошел смотреть, кто там оскорбил его колеса. Оболонская набережная, 19 (рядом с учебным заведением и посольством Кувейта)", - сказано в сообщении.

В ролике показано, как мужчина выходит из автомобиля, с помощью пистолета, который виден всем, он проверяет колеса машины.

В Киеве мужчина на Porshe решил проверить колеса авто (Киев Оперативный)

Украинцы в комментариях возмутились происходящим среди бела дня.

  • Боже, какая дичь ездит по городу.
  • Дзвінок в поліцію, що невідома особа на такому-то автомобілі викликає підозру перебування в алкогольному чи наркотичному стані та з предметом схожим на зброю, плюс це відео - ось правильний алгоритм дій автора даного відео.
  • Ще не всі методи використав!Підкажіть йому хтось,що треба подзвонити впливовим друзям,щоб на місці розібратись з бордюром і отримати від нього компенсацію,бо від вбитого з пікаля нічого не отримає.

В Киеве заметили неадеквата с пистолетом на Porshe (видео)Скриншот комментариев (Facebook)

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