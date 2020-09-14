У Києві помітили дорогуще авто таксі: вартість вражає

На вулицях Києва побачили дороге авто з таксистською шашкою
У Києві помітили дуже дорогий автомобіль, який працює у службі таксі. Це машина Porsche Macan. Її вартість перевищує 2 мільйони гривень. Фешенебельне таксі показали на відео в Instagram ukraine_cars.
"По кайфу пересуватися на такому таксі", - йдеться у підписі до відео.
Зазначимо, невідомо, чи ця машина їздить у таксі або її власник вирішив таким чином пожартувати, повісивши на неї шашку.
Автомобіль знятий на площі Перемоги в Києві.
До речі, в коментарях користувачі відзначили, що в Москві є служби таксі з таким рівнем авто. Українці пишуть, що у 2020 році нікого не здивуєш такою машиною.
Як ми раніше писали, в Києві невідомий викрав дівчину і влаштував нічні перегони з поліцією.
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