У Києві помітили дорогуще авто таксі: вартість вражає

У Києві помітили дуже дорогий автомобіль, який працює у службі таксі. Це машина Porsche Macan. Її вартість перевищує 2 мільйони гривень. Фешенебельне таксі показали на відео в Instagram ukraine_cars.

"По кайфу пересуватися на такому таксі", - йдеться у підписі до відео.

Зазначимо, невідомо, чи ця машина їздить у таксі або її власник вирішив таким чином пожартувати, повісивши на неї шашку.

Автомобіль знятий на площі Перемоги в Києві.

До речі, в коментарях користувачі відзначили, що в Москві є служби таксі з таким рівнем авто. Українці пишуть, що у 2020 році нікого не здивуєш такою машиною.

Не знаю, прикол чи ні, але в Москві є елітне таксі, на 222 приїжджає водила, гарно одягнений, всі справи, і коштує це дорого.

Місяць тому в аеропорту Бориспіль, Мазераті з фішкою бачив.

Макан не зовсім комфортна і зручна машина, особливо ззаду. Там місця взагалі немає.

Коли взяв у кредит і почався коронавірус.

Не бита, не фарбована, в таксі не була, бережна експлуатація.

У пранкерів креативу нуль)

Як ми раніше писали, в Києві невідомий викрав дівчину і влаштував нічні перегони з поліцією.

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