У Києві замерзли ліфти надземних переходів: жителі столиці обурюються

Ліфти в надземних мостових переходах не працюють в мороз (фото: facebook.com/tsarpandus)

Комунальні служби підтвердили, що причина неробочих ліфтів - морози. За їх словами, відповідно до технічних характеристик, дані ліфти працюють при температурі від +5 до +40 градусів.

При цьому вони додали, що дбають про маломобільні групи населення, тому встановили систему підігріву, яка дозволяє ліфтам працювати до -5.

Відповідь комунальників (фото: facebook.com/tsarpandus)

Правда проблема в тому, що в останні дні в Києві температура повітря опустилася до -15 градусів вдень. Сьогодні, 13 січня, звичайно вже тепліше, і на вулиці 3 градуси морозу.

Заяву в комунальні служби жителі міста написали ще в грудні 2021 року, коли також було холодно і ліфти, які встановили в 2020 році, не працювали.

У спільноті "ЦАР-пандус" зазначили, що минулого місяця ліфти не працювали 7 днів. І вони не розуміють, невже немає ліфтів, які б працювали при великих мінусових температурах.