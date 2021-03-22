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Київ на карантині: в мережі показали, що робиться в громадському транспорті

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 11:34
Київ на карантині: в мережі показали, що робиться в громадському транспорті У Києві на карантині забитий транспорт (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві з 20 березня ввели суворий карантин. І хоча 22 березня обмеження вже вступили в силу, громадський транспорт вже тріщить по швах. Люди не дотримують дистанцію, а масковий режим дотримуються не повністю.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Політика країни".

"Сьогодні уряд має вирішити, що робити з громадським транспортом у "червоних" зонах карантину. Зараз його робота повинна припиниться. А це означає, що з завтрашнього дня в Києві і Одесі транспорт зупиниться (в обох містах з 23 березня діють обмеження червоної зони). Але, можливо, сьогодні Кабмін змінить режим", - сказано в повідомленні.

У пабліку показали на фото, як сьогодні в Києві ситуація в громадському транспорті.

Київ на карантині: в мережі показали, що робиться в громадському транспортіКиїв на карантині: в мережі показали, що робиться в громадському транспортіКиїв на карантині: в мережі показали, що робиться в громадському транспортіУ Києві переповнений громадський транспорт (фото: Telegram/Політика країни)

Зазначимо, що 22 березня в маршрутках водії не роблять ніяких зауважень про порушення заборони. Точно така ж ситуація і в метро: людей багато, практично всі в масках, але соціальної дистанції ніхто не дотримується.

Як у Києві працює транспорт

У понеділок, 22 березня, транспорт у столиці працює, але з посадкою в межах 50% кількості місць.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник раніше повідомив, що остаточне рішення щодо роботи громадського транспорту в Києві буде прийнято 22 березня.

У КМДА вважають, що громадський транспорт в місті має працювати.

Як ми раніше писали, у Харкові УПЦ МП провела Хресний хід.

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