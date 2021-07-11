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У Києві на мосту Патона прорвало трубу

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Києва, Неділя 11 липня 2021 19:23
У Києві на мосту Патона прорвало трубу Фото: у Києві на мосту Патона прорвало трубу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У неділю ввечері, 11 липня, в Києві на мосту імені Євгена Патона стався прорив труби. З середини моста струмує водоспад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

На даний момент "Київводоканал" поки офіційних повідомлень не давав.

Столичні комунальні служби турбуються не тільки про пішоходів у парках, яким встановили освіжаючі рамки, а й про тих, хто в цю спеку змушений знаходиться на воді. Київ, міст Патона

Posted by Київ Оперативний on Sunday, July 11, 2021

Нагадавши, у Києві на вулиці Електриків стався прорив труби посеред дороги. В результаті утворився"гейзер".

Раніше стало відомо, що в столиці на вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza прорвало трубу.

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Київ мост Патона прорыв
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