У Києві на мосту Патона прорвало трубу
Фото: у Києві на мосту Патона прорвало трубу (Віталій Носач, РБК-Україна)
У неділю ввечері, 11 липня, в Києві на мосту імені Євгена Патона стався прорив труби. З середини моста струмує водоспад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".
На даний момент "Київводоканал" поки офіційних повідомлень не давав.
Столичні комунальні служби турбуються не тільки про пішоходів у парках, яким встановили освіжаючі рамки, а й про тих, хто в цю спеку змушений знаходиться на воді. Київ, міст ПатонаPosted by Київ Оперативний on Sunday, July 11, 2021
Нагадавши, у Києві на вулиці Електриків стався прорив труби посеред дороги. В результаті утворився"гейзер".
Раніше стало відомо, що в столиці на вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza прорвало трубу.