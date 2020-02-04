У Києві виступить скандальний американський комік Луї сі Кей: дата концентру і ціна квитка

В Україну приїде знаменитий американський комік Луї сі Кей (справжнє ім'я Луї Секей). Як сказано на офіційному сайті стендап-комік, він виступить у Києві 15 травня 2020 року в палаці "Україна".

В Україні вже стартувала продаж квитків на виступ Луї сі Кея. Найдешевший квиток від 499 гривень. Найдорожчий – 1500 гривень. Наголошується, що всі квитки на даний момент вже продано.

В описі до виступу стендап-коміка зазначено, що використання камер, смарт-годин, смартфонів та інших пристроїв для запису буде заборонено. Концерт буде англійською мовою.

Луї сі Кей – відомий американський комік, сценарист, режисер і продюсер. Він шість разів був нагороджений премією Еммі, а також випустив вісім альбомів своїх повнометражних фільмів-концертів.

З ім'ям Луї сі Кея пов'язано безліч скандалів. Його звинувачували в гучних сексуальних домаганнях. Після звинувачень п'яти жінок у 2017 році його кар'єра сильно пішла на спад, хоча комік офіційно вибачився перед постраждалими. Його почали відсторонювати від роботи, його програми та шоу почали знімати з ефіру телебачення.

Louis CK One Night Stand 2005