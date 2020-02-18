У Києві вводять нові електронні проїзні: важливі деталі

З 1 квітня 2020 року в Києві введуть нові електронні проїзні квитки для проїзду в громадському транспорті. Вони будуть оформлені у вигляді синіх пластикових карток. З їх допомогою можна буде проїхати в метро, трамваї, тролейбусі, автобусі, електричці і скористатися фунікулером. Тепер е-квиток дасть можливість не купувати окремі картки на різні види транспорту, він буде абсолютно універсальним.

Також пасажир зможе економити на поїздках. Якщо поповнювати картку відразу на 50 поїздок, вартість однієї становитиме 6,5 гривень замість 8.

Поїздки зеленої картки метро, придбані до 31 березня 2020 року, можна використовувати до 31 березня 2021 року.

Kyiv Smart Card зараз тестують добровольці, а з 1 квітня картка запрацює на повну.

Місячні проїзні на 46, 62, 92 і 124 поїздки будуть коштувати відповідно 290, 390, 575 і 770 гривень. За 1300 гривень можна буде купити безлімітний проїзний на всі види громадського транспорту. Також введуть на всі види транспорту на 24, 48 і 72 години, які будуть коштувати відповідно 100, 150 і 200 гривень.

Вартість проїзних складе: