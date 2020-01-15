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Вартість проїзду становитиме 6 гривень або 3 гривні (пільговий)

У Львові подорожчав проїзд у трамваях і тролейбусах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Львівської міської ради.

Повідомляється, що вартість проїзду буде складати 6 гривень або 3 гривні (пільговий). Якщо ж купувати квиток у водія, то він обійдеться 7 грн, або 3,5 грн (пільговий).

У прес-службі зазначили, що квиток для багажу обійдеться в 7 гривень. Проїзний на місяць обійдеться в 160 гривень.

Крім того, можна купити туристичний проїзний. Перший коштує 15 грн і дає право проїзду протягом доби. Наступного ж за 40 грн позбавить вас потреби в одноразових квитках на 3 дні.

Як повідомили у ЛКП "Львівелектротранс", невикористані старі квитки можна обміняти з доплатою у відділі зборів підприємства, що на вул. Сахарова 2, з 15 до 22 січня 2020 року.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги по Україні в 2019 році.

Найвища вартість проїзду в Києві - 8,0 грн з квиток. Далі йдуть Харківська (6,6 грн) та Донецька області (6,4 грн). Найнижча вартість проїзду в Житомирській (3,5 грн), Черкаській (3,0 грн) і Херсонській областях (2,5 грн). Дані по Закарпатській області відсутні.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року порівняно з листопадом ціни знизилися на 0,2%.