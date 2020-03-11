У Києві запровадили карантин через коронавірус: що тепер буде

У Києві впровадили карантин через коронавірус (фото: РБК-Україна)

Віталій Кличко запровадив карантин у Києві через коронавірус

Карантин в Києві через коронавірус запроваджується 12 березня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На такі міри київська влада вирішила піти задля того, що щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус. Таким чином, за словами мера, 11 березня було затверджено план протиепідемічних заходів та обмежень.

І це при тому, що у Києві на сьогоднішній день не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус COVID-19. Та, говорить Кличко, влада вирішила "не чекати і убезпечити мешканців міста".

Превентивні заходи в Києві запроваджуються з четверга, 12 березня. Попередньо столиця буде перебувати на карантині до кінця місяця.￼

Відомо, що з завтрашнього дня буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, в дитячих садочках, у мистецьких, спортивних школах та інших. Також буде обмежено проведення масових заходів у Києві. Це стосується концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.

При цьому киян та гостей міста закликають не панікувати.

"Відповідально ставимося до свого здоров’я, дотримуємося правил гігієни. А якщо почуваєтеся зле, - одразу звертайтеся до лікаря. Бережіть себе і тих, хто поруч! Разом ми все подолаємо!" - заявив Кличко у своєму відеозверненні.

Друзі! Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити мешканців міста. Превентивні заходи в Києві запроваджуємо з 12 березня. Попередньо - до кінця березня.￼ Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти. В дитячих садочках. У мистецьких, спортивних школах та інших. Також обмежуємо проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. Друзі! Ніякої паніки! Відповідально ставимося до свого здоров’я, дотримуємося правил гігієни. А якщо почуваєтеся зле, - одразу звертайтеся до лікаря. Бережіть себе і тих, хто поруч! Разом ми все подолаємо! Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 11 березня 2020 р.

Віталій Кличко впровадив карантин через коронавірус у Києві

Зауважимо, що станом на ранок 11 березня адміністрації шкіл не отримали жодного розпорядження щодо закриття навчальних закладів або ж зупинки учбового процесу.

Нагадаємо, лікарі назвали приблизні терміни того, коли в Україні може спалахнути коронавірус.