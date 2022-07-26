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Київський ТРЦ Ocean Plaza повністю припиняє роботу: в чому причина

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Київ, Вівторок 26 липня 2022 20:46
Київський ТРЦ Ocean Plaza повністю припиняє роботу: в чому причина Фото: ТРЦ Ocean Plaza в Києві вже не працює (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві припиняє свою роботу торгово-розважальний центр Ocean Plaza вже повністю. Популярний ТРЦ за фактом був закритий для відвідувачів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і в стінах закладу досі функціонували лише супермаркет мережі "Ашан" і ряд магазинів на 1 поверсі.

У чому причина зупинки роботи столичного торгцентру і закладів в ньому - читайте в матеріалі нижче.

"Ашан" в Ocean Plaza вже закрито

Заява про замороження роботи "Ашана" в Ocean Plaza у зв'язку з припиненням роботи ТРЦ була озвучена прес-службою компанії французької мережі вчора, 25 липня.

"Шановні клієнти "Ашан Либідська"! Відсьогодні магазин тимчасово не працюватиме. Адміністрація Ocean Plaza повідомила про припинення роботи торгового центру", - йдеться в повідомленні компанії на сторінці в Facebook.

Припинення роботи Ocean Plaza

Що стосується повної зупинки роботи ТРЦ Ocean Plaza з 25 липня, то таке рішення пов'язують з власниками закладу.

"Мажоритарним власником (51% акцій) ТРЦ Ocean Plaza є російська компанія, яка належить сім'ї та партнерам олігарха Аркадія Ротенберга. Саме з цим пов'язують той факт, що Ocean Plaza залишається закритим із 24 лютого, тоді як більшість великих ТРЦ Києва давно відновили роботу", - зазначає "Київ. На зв'язок".

У мережі додають, що в цьому торгцентрі могли "зіграти на випередження". Що саме мається на увазі?

Історія з арештом частини ТРЦ "Мармелад"

Звернемо увагу, що того ж дня, 25 липня, стало відомо про рішення Солом'янського районного суду про накладення арешту на частину іншого торгцентру в столиці - "Мармелад" (біля станції метро "Шулявська"). А саме на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. кВ. загальною вартістю понад 1,2 млрд грн.

В Національній поліції проінформували, що основними власниками частини підприємства виявилися російські чиновники і керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору, а "прибуток від його господарської діяльності міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України".

За даними "Економічної правди", частиною ТЦ "Мармелад" через офшорну компанію володів, зокрема, глава російського газового монополіста "Газпром" Олексій Міллер.

Реакція на закриття "Ашану" в Ocean Plaza

Користувачі пабліків, жителі масиву Либідської в Голосіївському районі обговорюють, де ж тепер їм буде зручніше скуповуватися продуктами.

У Facebook-групі "Сусіди. Голосіїв" діляться порадами по найближчих супермаркетах, куди можна відправитися.

Київський ТРЦ Ocean Plaza повністю припиняє роботу: в чому причина

Фото: скріншот коментарів facebook.com/groups / Сусіди. Голосіїв

Раніше ми публікували список, які ТЦ працюють в Києві.

Нагадаємо також, що днями в Україні заарештували додаткові активи Медведчука і його дружини.

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