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У Києві біля нового ЖК асфальт провалюється на очах: у величезній ямі вирує вода

Київ, Вівторок 14 липня 2020 18:08
У Києві біля нового ЖК асфальт провалюється на очах: у величезній ямі вирує вода
У Києві провалився асфальт (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Жителі столиці зіткнулися з величезною ямою в асфальті посеред дороги

У Києві біля ЖК "Київська Венеція" посеред дороги провалився асфальт. Утворилася величезна яма, в якій вирує вода. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

У мережі пожартували, що тепер цей ЖК, який знаходиться біля Русанівського каналу, почав виправдовувати свою назву. Фото опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

У Києві біля нового ЖК асфальт провалюється на очах: у величезній ямі вирує вода

В Києві провалився асфальт (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, в Карпатах під жінкою з дітьми розійшлася дорога. Це сталося, коли на заході України пройшли сильні зливи. Після опадів річки вийшли з берегів і це стало причиною повені, яка підтопила 4,5 тисячі будинків, зруйнувала 90 мостів та пошкодила 427 кілометрів автодоріг.

У мережі з'явилося відео, як в Яремче під жінкою з дітьми пішла дорога. При цьому жінці і двом дітям вдалося врятуватися в останню секунду. Дорога почала провалюватися прямо під ними.

Раніше в центрі Києва утворилася величезна воронка. Прорвало теплотрасу в Печерському районі на вулиці Генерала Алмазова, 5. За словами місцевих жителів, відчувалася якась вібрація. Деякі водії вирішили навіть переставити свої автомобілі якомога далі від цього місця.

Варто зазначити, що жертв і постраждалих не було. Але через прорив частина дороги стала заблокованою.

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