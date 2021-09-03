У Києві біля метро дикий лось налякав перехожих (відео)

У Києві біля станції метро "Житомирська" перехожі заклякли від подиву, коли недалеко від них пройшов лось.

Так, чоловік помітив лося, який дуже його налякав. Автор відео смішно коментував кожен рух тварини. Чоловік так перелякався, що почав робити помилки в мові.

"Район станції метро "Житомирська" настільки очистився. Автор відео гуляв неподалік", — йдеться у дописі під відео.

Зокрема, поряд розташована жвава траса, перехожі переживають, аби тварина не вискочила на дорогу.

У коментарях користувачі були здивовані від побаченого.