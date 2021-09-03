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У Києві біля метро дикий лось налякав перехожих (відео)

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 16:15
У Києві біля метро дикий лось налякав перехожих (відео) Біля метро у столиці помітили лося (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві біля станції метро "Житомирська" перехожі заклякли від подиву, коли недалеко від них пройшов лось.

Відео опублікували в Telegram - каналі "Х.Київ".

Так, чоловік помітив лося, який дуже його налякав. Автор відео смішно коментував кожен рух тварини. Чоловік так перелякався, що почав робити помилки в мові.

"Район станції метро "Житомирська" настільки очистився. Автор відео гуляв неподалік", — йдеться у дописі під відео.

Зокрема, поряд розташована жвава траса, перехожі переживають, аби тварина не вискочила на дорогу.

У коментарях користувачі були здивовані від побаченого.

  • Він агресивний?;
  • Тварини тягнуться до людей;
  • Ого, а де він там взявся;
  • Несподівана знахідка. Він, мабуть, агресивний;
  • Як їх кожного дня на дорогах Києва бачу.

Раніше ми повідомляли, що у харківському метро помітили лисицю. Працівники метрополітену кажуть, що раніше лисицю тут не бачили.

Також під Києвом водій маршрутки вийшов на роботу разом зі своїм вихованцем.

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