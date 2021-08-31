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Милота дня: під Києвом водій маршрутки вийшов на роботу разом зі своїм вихованцем (відео)

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Ірпінь, Вівторок 31 серпня 2021 21:43
Милота дня: під Києвом водій маршрутки вийшов на роботу разом зі своїм вихованцем (відео) Колаж РБК-Україна: в Ірпені водій маршрутки взяв на роботу пса
Автор: Роман Мирончук

В Ірпені Київської області водій маршрутки розчулив усіх пасажирів. Справа в тому, що він взяв на роботу свого пса.

Відео з маршрутки опублікував Telegram-канал "Великий Київ".

Маршрутник постелив для свого вихованця прямо біля себе. Хтось із пасажирів зняв відео, як пес спокійно лежить під час руху і дивиться по сторонах.

Нагадаємо, у Київській маршрутці на пасажирів звалилося скло люка. При цьому осколки розлетілися по всьому салону. Дві дівчини отримали травми, але водій не запропонував їм ніякої допомоги, і продовжив рух.

При цьому скло з люка впало одній дівчині прямо на голову, а другий - на руку. За словами постраждалих, водій не хотів вибиватися з графіка, і думав тільки про те, щоб набрати нових пасажирів.

Інцидент стався в маршрутці №381 сполученням Буча - станція метро "Академмістечко". Користувачі мережі сильно обурені байдужістю водія, який навіть не запропонував їм аптечку.

Ми також писали про те, що в одеській маршрутці пасажири влаштували самосуд над чоловіком, який штовхнув жінку, коли вона виходила з салону. Чоловіка били не тільки руками, а й ногами. В цей час постраждалу жінку заспокоювали на зупинці.

Винуватець інциденту після численних ударів, спробував швидко втекти, але отримав ще пару стусанів.

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Київська область
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