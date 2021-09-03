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В Киеве возле метро дикий лось напугал прохожих (видео)

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 16:15
В Киеве возле метро дикий лось напугал прохожих (видео) Возле метро в столице заметили лося (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве возле станции метро "Житомирская" прохожие застыли от удивления, когда недалеко от них прошел лось.

Видео опубликовали в Telegram - канале "Х.Киев".

Так, мужчина заметил лося, который очень его напугал. Автор видео смешно комментировал каждое движение животного. Мужчина так перепугался, что начал делать ошибки в речи.

"Район станции метро "Житомирская" настолько очистился. Автор видео гулял неподалеку", — говорится в заметке под видео.

В частности, рядом расположена оживленная трасса, прохожие переживают, чтобы животное не выскочило на дорогу.

В комментариях пользователи были удивлены от увиденного.

  • Он агрессивен?;
  • Животные тянутся к людям;
  • Ого, а где он там взялся;
  • Неожиданная находка. Он, должно быть, агрессивен;
  • Я их каждый день на дорогах Киева вижу.

Ранее мы сообщали, что в харьковском метро заметили лису. Работники метрополитена говорят, что раньше лису здесь не видели.

Также под Киевом водитель маршрутки вышел на работу вместе со своим питомцем.

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