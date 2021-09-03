В Киеве возле метро дикий лось напугал прохожих (видео)

В Киеве возле станции метро "Житомирская" прохожие застыли от удивления, когда недалеко от них прошел лось.

Так, мужчина заметил лося, который очень его напугал. Автор видео смешно комментировал каждое движение животного. Мужчина так перепугался, что начал делать ошибки в речи.

"Район станции метро "Житомирская" настолько очистился. Автор видео гулял неподалеку", — говорится в заметке под видео.

В частности, рядом расположена оживленная трасса, прохожие переживают, чтобы животное не выскочило на дорогу.

В комментариях пользователи были удивлены от увиденного.