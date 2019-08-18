У Києві біля дитячого садка жорстоко зарізали жінку: деталі моторошного злочину (відео)

У Києві чоловік зарізав власну дружину, після чого намагався звести рахунки з життям. Жахливий злочин стався на вулиці Виборзька біля дитячого садка № 654 у Солом'янському районі ввечері 17 серпня. Випадкові перехожі виявили тіла, які лежали в калюжі крові, та викликали поліцію і швидку допомогу", передає "Інформатор".

На місце події прибули медики, які констатували смерть жінки, а ось її вбивця був живий - лікарі госпіталізували зловмисника.

Як вдалося з'ясувати, сімейна пара розлучилася. Жінка разом з маленьким сином переїхала до батьків, які проживали на Виборзькій.

У Києві біля дитсадка чоловік зарізав дружину і намагався вчинити суїцид (Фото: kiev.informator.ua)

Близько дев'ятої вечора вона пішла в аптеку поряд з будинком за ліками. Через півгодини її знайшли мертвою з ножовими ранами. Біля неї лежав, стікаючи кров'ю, чоловік.

Злочинець після того, як зарізав свою дружину, перерізав собі горло.

За словами знайомого загиблої, сім'я жінки була благополучною, але з її чоловіком він був не знайомий.

У Києві вбивця перерізав собі горло, але його врятували медики (Відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Криміналісти з'ясовують причини події і всі обставини події. На місці працювали патрульні та слідчо-оперативна група.

У Києві чоловік зарізав дружину біля дитсадка у Солом'янському районі (Відео: YouTube / informator.ua)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Запоріжжі молодик облив окропом свою дівчину поки вона спала. Вони жили в цивільному шлюбі, і виховували двох дітей. Зловмисник при вчиненні злочину старався, щоб окріп потрапив в рот дівчині - таким чином він хотів завдати більшої шкоди її здоров'ю.

Також ми писали про те, що Миколі Тарасову, який підозрюється у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко з Одеської області, суд призначив психіатричну експертизу.