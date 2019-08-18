В Киеве возле детского садика жестоко зарезали женщину: детали жуткого преступления (видео)

В Киеве мужчина зарезал собственную жену, после чего попытался свести счеты с жизнью. Жуткое преступление произошло на улице Выборгская около детского садика № 654 в Соломенском районе вечером 17 августа. Случайные прохожие обнаружили лежащие в луже крови тела и вызвали полицию и "скорую помощь", передает "Информатор".

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины, а вот ее убийца был жив - врачи госпитализировали злоумышленника.

Как удалось выяснить, семейная пара разводилась. Женщина вместе с маленьким сыном переехала к родителям, которые проживали на Выборгской.

В Киеве около детсада мужчина зарезал жену и попытался совершить суицид (Фото: kiev.informator.ua)

Около девяти вечера она отправилась в аптеку рядом с домом за лекарствами. Через полчаса ее нашли мертвой с ножевыми ранами. Возле нее лежал истекающий кровью мужчина.

Преступник после того, как зарезал свою супругу, перерезал себе горло.

По словам знакомого погибшей, семья женщины была благополучной, но с ее мужем он был не знаком.

В Киеве убийца перерезал себе горло, но его спасли медики (Видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Криминалисты выясняют причины произошедшего и все обстаятельства происшествия. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.

В Киеве мужчина зарезал жену около детсада в Соломенском районе (Видео: YouTube / informator.ua)

Как сообщалось ранее, недавно в Запорожье молодой парень облил кипятком свою девушку пока она спала. Они жили в гражданском браке, и воспитывали двоих детей. Злоумышленник при совершении преступления старался, чтобы кипяток попал в рот девушке - таким образом он хотел нанести большего вреда ее здоровью.

Также мы писали о том, что Николаю Тарасову, который подозревается в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области, суд назначил психиатрическую экспертизу.