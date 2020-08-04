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У Києві злодіїв наздогнала миттєва розплата: фото "героїв"

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 09:29
У Києві злодіїв наздогнала миттєва розплата: фото "героїв"
У Києві спіймали нахабних злодіїв (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві поліція оперативно затримала злодіїв біля житлового будинку

У Києві поліція затримала двох нахабних злодіїв, які вживали спиртні напої під під'їздом житлового будинку і приставали до перехожих. Зловмисники почали чіплятися до одного з чоловіків і викрали у нього сумку з трьома мобільними телефонами.

Як повідомляє Київ Оперативний у Facebook, поліцейські оперативно вийшли на слід злочинців і затримали їх. В сумці одного з них був вкрадений телефон. Інцидент стався на вулиці Маршала Гречка, 20.

"Блискавичне затримання провели патрульні поліцейські двох грабіжників, які на Маршала Гречко, 20 підбухували під парадним. Далі по накатаній схемі "є закурити, зателефонувати, потанцювати, поспівати" і т. д. А потім той, що бородатий наніс удар в обличчя потерпілому і забрав сумку, в якій було аж три мобільних телефони", - сказано в повідомленні.

У Києві злодіїв наздогнала миттєва розплата: фото &quot;героїв&quot;У Києві злодіїв наздогнала миттєва розплата: фото &quot;героїв&quot;У Києві блискавично затримали злодіїв (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці відреагували на затримання злодіїв.

  • Якщо запитують "закурити, а подумати" - бийте по морді відразу! Інший варіант - "в магазині"! Якщо не розуміє - то по морді, по іншому ніяк!
  • Не розумію, хто такі. Або зайди, або вік своє взяв і нещадно змінив обличчя.

Як ми раніше писали, у Вінниці затримали підозрюваних у підриві банкоматів по всій країні.

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