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У Києві водолази розшукували "зниклу" жінку: фото курйозної ситуації

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Київ, Середа 21 липня 2021 14:45
У Києві водолази розшукували "зниклу" жінку: фото курйозної ситуації Колаж РБК-Україна: у києві водолази шукали "зниклу" жінку
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на березі парку Партизанської слави наряд Муніципальної охорони помітив покинуті речі.

Про це повідомляє Муніципальна варта Києва.

Так, близько шостої години ранку помітили речі, які довгий час перебували без власника.

Вже о восьмій годині на місце події прибули водолази ДСНС та поліція. Правоохоронці розпочали розшук зниклої жінки.

А вже о десятій годині до пошукової групи підійшла та сама "зникла" жіночка і запитала кого вони шукають, і що відбувається.

"От би все історії закінчувалися так позитивно", - пишуть у мережі.

У Києві водолази розшукували &quot;зниклу&quot; жінку: фото курйозної ситуаціїУ Києві водолази розшукували &quot;зниклу&quot; жінку: фото курйозної ситуаціїУ Києві водолази розшукували &quot;зниклу&quot; жінку: фото курйозної ситуаціїУ Києві водолази розшукували &quot;зниклу&quot; жінку: фото курйозної ситуаціїУ Києві водолази розшукували &quot;зниклу&quot; жінку: фото курйозної ситуаціїФото: у Києві розшукували "зниклу" жінку (facebook.com/MunicipalnaVarta)

У коментарях користувачі пишуть, добре, що правоохоронці швидко зреагували.

  • Добре все те, що добре закінчується;
  • Молодці. Спрацювали на випередження!! Але ситуація виявилась смішна, вибачте;
  • Подяка за те що спрацювали оперативно.Добре те, що добре закінчилось;
  • Дуже добре що відреагували, а не знехтували. Молодці.

Раніше ми повідомляли, що у Києві комунальники перегородили пішохідний перехід парканом.

Також у Києві авто на крутих номерах влаштувало "шашки" і потрапило в ДТП.

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