У Києві водолази розшукували "зниклу" жінку: фото курйозної ситуації

У Києві на березі парку Партизанської слави наряд Муніципальної охорони помітив покинуті речі.

Про це повідомляє Муніципальна варта Києва.

Так, близько шостої години ранку помітили речі, які довгий час перебували без власника.

Вже о восьмій годині на місце події прибули водолази ДСНС та поліція. Правоохоронці розпочали розшук зниклої жінки.

А вже о десятій годині до пошукової групи підійшла та сама "зникла" жіночка і запитала кого вони шукають, і що відбувається.

"От би все історії закінчувалися так позитивно", - пишуть у мережі.

Фото: у Києві розшукували "зниклу" жінку (facebook.com/MunicipalnaVarta)

У коментарях користувачі пишуть, добре, що правоохоронці швидко зреагували.