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У Києві водіїв почнуть по-новому штрафувати за неправильне паркування: що потрібно знати

Автор: Анна Шиканова

У Києві ввели нові правила покарань за порушення правил паркування

У Києві водіїв порушення правил паркування тепер будуть штрафувати по-новому. Необов'язково автомобіль будуть відразу евакуювати та відправляти на штрафмайданчик. Паркувальники будуть просто залишати штраф за порушення правил під двірником на лобовому склі.

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Як повідомили в спільноті "Київ Паркувальний" у соціальній мережі Facebook, автомобіль при порушеннях паркування можуть не евакуювати, якщо він нікому не заважає. Проте власникові автомобіля випишуть штраф і його залишать під двірником на лобовому склі. Водіям рекомендується не викидати всі папірці, які залишають протягом дні, а уважно перевіряти – серед рекламних листівок може виявитися важливий документ.

Наголошується, що така схема успішно працює в багатьох країнах Європи протягом багатьох років і тепер ця ініціатива дісталася України.

Крім того, експерти вказують на те, що згідно з постановою Кабінету міністрів України, автомобіль можна евакуювати тільки в тому випадку, якщо він розміщений так, що перешкоджає дорожньому руху або робить його небезпечним. В усіх інших випадках автомобіль повинен залишатися на місці неправильного паркування, але при цьому на водія в обов'язковому порядку накладається штраф.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з жовтня в Україні почне діяти важлива вимога для водіїв.

А також розповідали про те, що експерти назвали причини, по яким водіям не виплатять страховку за розбите авто.

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