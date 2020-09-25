В Україні з жовтня запрацює важлива вимога для водіїв: порушників чекають штрафи

Водіям нагадали про увімкнення світла за містом (фото: flickr.com)

Правило запроваджено для більшої безпеки на дорогах

В Україні з 1 жовтня почне діяти правило для водіїв про їзду з увімкненими фарами або включеними денними ходовими вогнями за межами населених пунктів.

Ця обов'язкова вимога ПДР (пункт 9.8) є обов'язковою для виконання в будь-який час доби. Дотримуватися правил потрібно автомобілістам з жовтня по травень.

Так, протягом зазначеного періоду на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Зазначимо, що згідно з ПДР, під час недостатньої видимості вдень можна включити протитуманні фари, але ввечері та вночі вони повинні бути обов'язково включені разом з фарами.

За порушення вимоги водіям доведеться заплатити штраф у розмірі від 425 до 510 гривень (ч. 2 статті 122 КУпАП).

Такі норми в українському законодавстві, пов'язані з необхідністю додаткового позначення авто в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, що українським автомобілістам готують нові штрафи - у Раді зареєстрували відповідний законопроект.

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