У Києві водій маршрутки під час руху сидів у соцмережах (відео)

У Києві один з пасажирів маршрутки №472 зняв на відео, як водій під час руху крутить кермо зі смартфоном. При цьому він встигає сидіти в соціальних мережах.

"Вартість проїзду підняли, але рухомий склад не оновили, ще й технічний стан деяких маршруток взагалі, як після бомбардування. Хоча водіїв нових на роботу взяли. Тепер замість підспівування шансового трешняка вони всю дорогу сидять в соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі прокоментували інцидент. Деякі зазначили, що пасажири можуть тільки знімати відео, а зауваження водієві так ніхто і не зробить.