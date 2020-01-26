У Києві водій легковика повалив стовп і втік у ліс: рух перекрито (відео)

У Києві легковий автомобіль врізався в стовп, який впав на проїжджу частину і перегородив рух дорогою. Інцидент стався в Голосіївському районі на вулиці Генерала Родимцева, 11.

У мережі з'явилося відео з місця події.

Зазначається, що ДТП сталася близько 09.20. Попередньо було встановлено, що леговушка Renault прямувала вул. Родимцева в бік вул. Блакитного, і з невідомих причин раптом вилетіла за межі проїжджої частини і протаранила електроопору. Про це передає "Інформатор".

На кадрах видно, що передня частина автомобіля повністю розбита.

Стовп упав поперек дороги, і таким чином перекрив рух на цій ділянці. Так, інший транспорт змушений об'їжджати місце ДТП зеленою зоною.

У Києві на Голосієво перекрили рух після ДТП - автомобіль збив стовп (Фото: kiev.informator.ua)

За словами очевидця аварії, на бордюрі після дорожнього інциденту сидів чоловік у крові - імовірно, водій Renault.

Через деякий час він схопився на ноги і побіг у ліс.

На місці події працюють правоохоронці. Всі деталі з'ясовуються.

У Києві легковик протаранив стовп у Голосіївському районі - рух перекрито