Я не хочу так жити: поліцейські врятували літню жінку (відео)

У Києві патрульні врятували стареньку від страшного вчинку (Колаж РБК-Україна)

Жінка вимагала залишити її в спокої і дати їй піти з життя

У Києві патрульні поліцейські зробили майже неможливе і врятували літню жінку від необдуманого кроку. 80-річна жінка збиралася звести рахунки з життям і просила відпустити її.

Інцидент стався на вулиці Челябінській в одному з районів столиці. Літня жінка сиділа на вікні восьмого поверху. Вона спустила ноги вниз і явно хотіла вчинити самогубство. Сусіди негайно набрали номер гарячої лінії та викликали підмогу. Відео події опублікували на сторінці Патрульної поліції Києва в Facebook.

До вказаного будинку негайно прибула машина патрульних, і вони швидко вирахували квартиру, в якій живе пенсіонерка. Судячи з того, що двері їм не відкрили, вдома крім неї нікого не було. Поліцейські опитали сусідів, щоб з'ясувати дані про рідних жінки, а тим часом викликали рятувальників зі спеціальною технікою.

Мешканці сусідньої квартири дали можливість патрульним зайти у своє житло, щоб допомогти жінці. До будинку прибула машина рятувальників з високою драбиною та один з патрульних піднявся на ній, щоб поговорити зі старенькою.

Вона сказала поліцейському дати їй спокій і їхати, оскільки вона не хоче так жити та не треба її зупиняти.

"Я не хочу так жити...Мій хороший, мій розумний, мій молодий, мій добрий...Їдьте звідси. За що мені це все? Я 60 років працювала, коли виходила у двір, мені всі казали: "Дякую". А зараз я не можу піти так як я хочу...За що мені таке?" – бідкалася жінка.

Патрульний зав'язав з нею розмову, підтримав її й після довгих переговорів зміг умовити її повернутися у квартиру. Що саме стало причиною такого вчинку – на цей момент невідомо.

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