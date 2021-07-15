У Києві вандали розгромили іномарку і залишили моторошний подарунок: помста в стилі мафіозі

Інцидент стався в середу, 14 липня. Дивну інсталяцію на даху позашляховика Toyota Rav4 виявили на стоянці біля житлового будинку на вулиці Каховській у Дніпровському районі.

Вандали розбили заднє вікно, розбили лобове скло, прокололи всі колеса, а на дах поставили відрізану коров'ячу голову.

Як розповіли будівельники в коментарі для "Надзвичайних новин", вночі сторожа чули шум сигналізації, але не звернули увагу, бо таке там буває майже щоночі. Вранці до машини збіглися всі жителі нового житлового комплексу. До ранку коров'яча голова вже була вся обліплена мухами.

На будівництві сказали, що камерами новий житловий комплекс ще не обжився. Помститися за неправильне паркування власниці автомобіля таким способом не могли, тим більше, що машина була залишена в безпечному місці. Сусіди вважають, що це щось особисте, оскільки голову привезли явно з собою.

Коров'яча голова - це помста

Власницею автомобіля виявилася місцева мешканка Лідія. І вона повідомила поліції, що це не перший такий страшний інцидент в її житті.

"Це не перша корова, яка мені прилетіла. Правоохоронні органи нічого не роблять. Перша корова у мене була 20 квітня", - повідомила Лідія.

Постраждала підозрює, що до цієї страшної інсталяції може бути причетний її колишній бізнес-партнер. Два роки тому у неї був конфлікт на роботі з чоловіком на ім'я Артем. Після словесної перепалки чоловік намагався погрожувати Лідії.

Незадовго до першої коров'ячої голови у квітні Лідія зустріла Артема в місті й можливо, чоловік згадав свої старі образи. Після першого інциденту жінка повідомила про свої підозри в поліцію, але там розслідувати справу не сильно поспішали. Ремонт автомобіля Лідії обійдеться в кілька тисяч доларів, а поліція почала розслідування за статтею про хуліганство.

Після обстеження місця події поліція не стала забирати голову корови, а просто залишила її в пакеті біля тротуару. Також в правоохоронних органах звернулися до місцевих жителів з проханням розповісти, якщо хтось щось бачив, тому, що камер немає ні тільки біля будинку, але і взагалі поблизу.

У Києві вандали розгромили позашляховик і залишили на ньому коров'ячу голову

А що кажуть у поліції?

Як прокоментували ситуацію в поліції Дніпровського району для видання "Сьогодні", корову могли підкинути підлітки.

"Жінка, якій належить автомобіль, каже, що раніше у неї ні з ким конфліктів не було. Вона навіть не може припустити, хто б міг так поглумитися над її автомобілем. З салону, до речі, нічого не пропало. Можливо так пожартували підлітки, а голову притягли з якої-небудь бійні. Все це будуть встановлювати слідчі", - сказали в поліції.