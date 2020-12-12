У Києві вандал повалив ханукальний світильник і похвалився відео: українці в люті

У Києві чоловік повалив ханукальний світильник на Контрактовій площі і зняв свою витівку на відео. Акт вандалізму житель столиці Андрій Рачок супроводжував антисемітським висловлюванням.
Скандальний ролик опублікував директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський у своєму Facebook.
На кадрах Рачок розповів, що таким чином він продемонстрував приклад, як "потрібно поводитися з іноземцями, які займаються узурпацією влади, окупацією територій, геноцидом".
Після цього чоловік підійшов до встановленого біля пам'ятника Григорію Сковороді ханукального світильника (дев'ятисвічника) і повалив конструкцію.
Потім він заявив: "Українці - ми сила, жи*ам - могила".
Рачок "похвалився" цим відео у своєму Facebook, і незабаром опублікував витяг з ЄРДР з інформацією про те, що стосовно нього було порушено кримінальне виробництво за ч. 1 статті 296 КК (хуліганство). Про це Об'єднана єврейська громада України повідомила у своєму Telegram-каналі.
Пізніше Рачок зробив ще одну спробу перевернути ханукію, але цього разу у нього нічого не вийшло, позаяк вона виявилася привареній до плитки.
"Об'єднана єврейська громада України кваліфікує дії та висловлювання Андрія Рачка як антисемітизм і закликає правоохоронні органи до об'єктивного розслідування. Ми додатково звернемося в правоохоронні органи із заявою про відкриття кримінальної справи за статтею 161 КК України", - йдеться в повідомленні.
Відео: У Києві чоловік повалив ханукальний світильник на Контрактовій площі
Витівка чоловіка викликала у мережі безліч гнівних коментарів - українці обурюються через такий акт вандалізму і дике антисемітське висловлювання людини, яка називає себе "патріотом".
Нагадаємо, що євреї в Україні та у всьому світі почали святкувати Хануку 10 грудня - це одне з найбільших єврейських свят, яке відзначається упродовж 8 днів.
Як повідомлялося, нещодавно студент, який опоганив алею Небесної Сотні, вибачився за витівку і заявив, що винний перед своєю країною.