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У Києві вандал повалив ханукальний світильник і похвалився відео: українці в люті

Автор: Володимир Костирін

У Києві чоловік повалив ханукальний світильник на Контрактовій площі і зняв свою витівку на відео. Акт вандалізму житель столиці Андрій Рачок супроводжував антисемітським висловлюванням.

Скандальний ролик опублікував директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський у своєму Facebook.

На кадрах Рачок розповів, що таким чином він продемонстрував приклад, як "потрібно поводитися з іноземцями, які займаються узурпацією влади, окупацією територій, геноцидом".

Після цього чоловік підійшов до встановленого біля пам'ятника Григорію Сковороді ханукального світильника (дев'ятисвічника) і повалив конструкцію.

Потім він заявив: "Українці - ми сила, жи*ам - могила".

Рачок "похвалився" цим відео у своєму Facebook, і незабаром опублікував витяг з ЄРДР з інформацією про те, що стосовно нього було порушено кримінальне виробництво за ч. 1 статті 296 КК (хуліганство). Про це Об'єднана єврейська громада України повідомила у своєму Telegram-каналі.

Пізніше Рачок зробив ще одну спробу перевернути ханукію, але цього разу у нього нічого не вийшло, позаяк вона виявилася привареній до плитки.

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"Об'єднана єврейська громада України кваліфікує дії та висловлювання Андрія Рачка як антисемітизм і закликає правоохоронні органи до об'єктивного розслідування. Ми додатково звернемося в правоохоронні органи із заявою про відкриття кримінальної справи за статтею 161 КК України", - йдеться в повідомленні.

Відео: У Києві чоловік повалив ханукальний світильник на Контрактовій площі

Витівка чоловіка викликала у мережі безліч гнівних коментарів - українці обурюються через такий акт вандалізму і дике антисемітське висловлювання людини, яка називає себе "патріотом".

  • І це відбувається в моєму улюбленому Києві... А де поліція? Як можна таке допускати?
  • ООО, Боже....
  • А де поліція?
  • Шаріков!
  • Уй**ок. А є якийсь фонд, який збирає гроші на найкрутішого адвоката, щоб посадити цього героя? Готовий брати участь!

Нагадаємо, що євреї в Україні та у всьому світі почали святкувати Хануку 10 грудня - це одне з найбільших єврейських свят, яке відзначається упродовж 8 днів.

Як повідомлялося, нещодавно студент, який опоганив алею Небесної Сотні, вибачився за витівку і заявив, що винний перед своєю країною.

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