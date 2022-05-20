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В Києві увіковічнили "тракторні війська": де можна побачити супер-пам'ятник

Фото: В Києві увіковічнили "тракторні війська" (objectiv.tv)
Автор: Світлана Мащенко

Українські трактори - одні з "героїв" нашої війни. Скільки російської ворожої техніки вони затрофеїли - й не злічити. Тепер в Києві можна побачити супер-інсталяцію, зроблену з квітів, трактора, і муляжа танка.

Дивіться на фото в матеріалі Styler, як виглядає інсталяція, і де її побачити.

Синій трактор з квітковими клумбами і муляж танка під штучною травою поставили неподалік станції метро "Політехнічний інститут". А саме на перетині проспекту Перемоги та вулиці Богдана Гаврилишина.

Фото: t.me/typical_kiev

Зазначимо, що "тракторні війська" стали відомими на весь світ. Про випадки, коли українські фермери буксирували важку воєнну техніку ворога писали провідні світові ЗМІ.

Ось одне зі знаменитих фото:

А нещодавно трактор позарився на супер-зброю росіян РСЗО "Солнцепек".

Раніше ми писали, що в Києві можна побачити квіткову клумбу, створену у вигляді "російського воєнного корабля".

Нагадаємо, що у Києві проголосували за перейменування назв станцій метро, які асоціюються з країною-агресором.

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танкитракторВійна Росії проти України