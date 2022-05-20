В Києві увіковічнили "тракторні війська": де можна побачити супер-пам'ятник

Українські трактори - одні з "героїв" нашої війни. Скільки російської ворожої техніки вони затрофеїли - й не злічити. Тепер в Києві можна побачити супер-інсталяцію, зроблену з квітів, трактора, і муляжа танка.
Дивіться на фото в матеріалі Styler, як виглядає інсталяція, і де її побачити.
Синій трактор з квітковими клумбами і муляж танка під штучною травою поставили неподалік станції метро "Політехнічний інститут". А саме на перетині проспекту Перемоги та вулиці Богдана Гаврилишина.
Фото: t.me/typical_kiev
Зазначимо, що "тракторні війська" стали відомими на весь світ. Про випадки, коли українські фермери буксирували важку воєнну техніку ворога писали провідні світові ЗМІ.
Ось одне зі знаменитих фото:
А нещодавно трактор позарився на супер-зброю росіян РСЗО "Солнцепек".
Раніше ми писали, що в Києві можна побачити квіткову клумбу, створену у вигляді "російського воєнного корабля".
Нагадаємо, що у Києві проголосували за перейменування назв станцій метро, які асоціюються з країною-агресором.