У Києві влаштували величезне звалище біля станції метро "Харківська"

На гігантському звалищі лежать залишки будматеріалів, пінопласт, камені і шматки бетону в мішках. Є також офісні крісла та інші старі меблі.

У Києві влаштували гігантське звалище недалеко від станції метро "Харківська" (фото: Telegram-канал "Типовий Київ")

"У Києві в 300 метрах від метро "Харківська" ділки розгорнули гігантське звалище. При цьому призначення земельної ділянки - для культурно-оздоровчих потреб і спортивних цілей", - йдеться в повідомленні.

У Києві влаштували гігантське звалище недалеко від станції метро "Харківська" (фото: Telegram-канал "Типовий Київ")

На відео також видно, що на це звалище вантажні автомобілі активно звозять нове будівельне сміття. Крім того, там також багато і легкових авто. Хтось навіть приїхав з причепом.

За словами активіста, також на звалище везуть відходи з асфальтного заводу. Коли їх скидають, то екскаватором відразу ж засипають в озеро, щоб не було ніяких слідів.