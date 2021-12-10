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У Києві влаштували незвичайний перфоманс: показали, як "проскочити" повз санкції

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 17:22
У Києві влаштували незвичайний перфоманс: показали, як "проскочити" повз санкції Фото: у Києві влаштували незвичайний перфоманс (stopcor.org)
Автор: Ілона Свиридова

У Києві перед будівлею МВС активісти влаштували незвичайну "театральну" виставу. Активісти вирішили показати, як депутату Дніпровської міськради, політику Загіду Краснову вдалося уникнути санкційних списків.

Про це повідомляють журналісти "СтопКор".

Перфоманс відбувся 9 грудня. Під будівлю МВС у столиці приїхали близько десятка людей. Деякі тримали плакати з написами: "Чому Краснов не потрапив під санкції?".

Трьом учасникам мітингу випали головні "ролі": один зіграв самого Краснова, другий - колишнього заступника голови Нацполіції Євгена Коваля, третій - власне гроші.

Чоловік з "обличчям" Краснова передав імпровізований "хабар" - людину, яка зображала 500 гривень - чоловікові в масці Коваля.

Як стало відомо з повідомлення "СтопКор", мета перфомансу - змусити владу розібратися, як депутат Загід Краснов "проскочив" повз санкційні списки.

Зазначимо, що свої вимоги активісти з різних громадських організацій озвучували під стінами Верховної Ради України, МВС, СБУ, РНБО.

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Загид Краснов
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