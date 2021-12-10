В Киеве устроили необычный перфоманс: показали, как "проскочить" мимо санкций

В Киеве перед зданием МВД активисты устроили необычное "театральное" представление. Активисты решили показать, как депутату Днепровского горсовета, политику Загиду Краснову удалось избежать санкционных списков.

Об этом сообщают журналисты "СтопКор" .

Перфоманс состоялся 9 декабря. Под здание МВД в столице приехали около десятка людей. Некоторые держали плакаты с надписями: "Чому Краснов не потрапив під санкції?".

Троим участникам митинга выпали главные "роли": один сыграл самого Краснова, второй - бывшего заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля, третий - собственно деньги.

Мужчина с "лицом" Краснова передал импровизированную "взятку" - человека, изображавшего 500 гривен - мужчине в маске Коваля.

Как стало известно из сообщения "СтопКор", цель перфоманса - заставить власти разобраться, как депутат Загид Краснов "проскочил" мимо санкционных списков.

Отметим, что свои требования активисты из разных общественных организаций озвучивали под стенами Верховной рады Украины, МВД, СБУ, СНБО.