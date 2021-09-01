У Києві посилять контроль за карантином: знову запрацюють мобільні групи

За його словами, в першу чергу робота таких груп відновиться в навчальних закладах - в школах і вишах, де відсьогодні стартував освітній процес і почалося навчання.

Рубан зазначив, що зараз кожна школа володіє алгоритмом дій у разі виявлення заражених COVID-19.

Також він звернув увагу на важливість максимально проводити вакцинацію, особливо поки Київ відноситься до "зеленої" зони карантину.

"Це потрібно компілювати з навчанням, організовувати пропаганду щодо вакцинації, Про заходи, які повинні бути обов'язково - дистанція, масочний режим в окремих групах і щоденний контроль стану здоров'я", - додав керівник столичної Держпродспоживслужби.

Як резюмував Рубана, звичайні роз'яснювальні заходи за фактом - не дуже ефективні, нерідко ігноруються чи порушуються, а "люди дійсно вже забули, що таке хвороба".

"Ми в Києві фіксуємо незначне збільшення захворюваності. Але у двох регіонах України зафіксовано можливий перехід у "жовту" зону, яка буде в майбутньому і в Києві. Тому необхідно підвищити відповідальність і адміністрацій, і батьків дітей", - говорить чиновник.

Роботу мобільних груп з контролю за протиепідемічним режимом, за дорученням мера столиці, відновлять з наступного тижня, розповів Рубан.