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У Києві помер професор медицини: був першовідкривачем в Україні

Київ, Неділя 15 листопада 2020 12:24
У Києві помер професор медицини: був першовідкривачем в Україні
Помер професор Вадим Березовський (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Професор створив пристрій дискретного вимірювання тиску

Відомий український вчений Вадим Березовський, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії Академії наук УРСР, фахівець в області фізіології і космічної медицини помер у віці 88 років. Про це розповіла його дочка і колишній народний депутат, доктор медичних наук Ольга Богомолець на своїй сторінці в Facebook.

"Проф. Березовський Вадим Якимович - завжди веселий, безперервний і невтомний борець за справедливість і довголіття, за освоєння космосу, за збереження парків Києва, за захист Олександрівської лікарні", - написала вона.

За даними ексчиновниці професор помер ще в суботу, о 18:30 у Києві. Причина смерті не повідомляється. Прощання з Вадимом Якимовичем пройде в понеділок на Байковому кладовищі о 12:00.

У Києві помер професор медицини: був першовідкривачем в Україні

У Києві помер професор медицини: був першовідкривачем в Україні

У Києві помер професор медицини: був першовідкривачем в Україні

Вчений Вадим Березовський в колі сім'ї (фото: facebook.com/bogomolecolga)

Вадим Березовський став рухатися шляхом медицини в 1950 році, коли вступив до Київського медичного інституту на лікувальний факультет. Протягом довгих років його лікарської практики йому вдалося зробити безліч розробок, написати десятки монографій і зробити власні відкриття в області фізіології.

Вадим Березовський у співпраці з патофізіологом Миколою Сиротиніним першими в Україні використовували електрохімічний метод вимірювання напруги кисню в людських живих тканинах і лабораторних тканах.

Був відзначений премією президії Академії наук УРСРС за напрацювання та впровадження у промислове виробництво оксинтензометра – першого в Радянському Союзі приладу для вимірювання напруження кисню в тканинах тварин і людей.

Разом зі співробітниками відділу кардіології створено та запатентовано пристрій дискретного вимірювання систолічної та діастолічної напруги кисню в міокарді.

У подальших дослідженнях при використанні новітніх мембранних технологій і ефекту "мембранного сита", створює генератори штучного гірського повітря, які здатні забезпечити індивідуальне дозування нормобаричної саногенної гіпоксії — прилади "Борей" і "Оротон".

Професор Березовський активно виступав проти забудови Олександрівської лікарні.

Раніше ми писали, що в Києві від ускладнень коронавіруса помер видатний український професор і реаніматолог. Йому був 71 рік.

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